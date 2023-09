Previsão do signo de Sagitário para hoje, 16 de setembro

Lua nova no signo de libra e você se sente meio confuso(a), mas no fundo tudo que você deseja é correr riscos. Algo precisa mudar!

E nesse clima de mudança, uma mudança puxa a outra. O Céu promete chegadas, saídas, despedidas, boas vindas. Tem gente chegando, partindo. E o que você está esperando para mudar também? Mude! Esse é o momento perfeito.

Em quais novos começos você está pronto para embarcar? Onde você deseja mudar? Onde você tem medo de mudar?

Só não deixe de avaliar onde você está colocando sua energia, pois nada resiste a um campo de batalha.

No período da tarde a Lua chega pertinho de Marte, você pode até se sentir mais animado(a), mas seus sentimentos estão mais intensos, turbulentos e pode ser que você fique mais impaciente, se incomodando até com pequenas coisas.

E no comecinho da noite a Lua e Vênus se fortalecem e buscam algo prazeroso. Atenda esse chamado!

As suas relações sociais estão bem movimentadas. O sábado está perfeito para encontrar amigos, colaborar com grupos. Mas não esqueça que seus amigos nem sempre vão concordar com tudo, tente compreender e superar qualquer tensão que possa acontecer nessas interações.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.