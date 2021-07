Previsão do signo de Sagitário para hoje, 15 de julho

Hoje a Lua fica fora de curso em Virgem desde às 3:50 até às 11:30, o que pode causar certa inquietação de madrugada e contratempos logo pela manhã. Caso você tenha algum compromisso durante as primeiras horas do dia, a dica é sair pelo menos meia hora mais cedo, confirmar o endereço e tudo mais que for preciso, como os documentos que deve levar. Após esse horário, a Lua ingressa em Libra, o que melhora o nosso humor e nos deixa mais carismáticos e comunicativos.

As energias desse signo despertam em nós a vontade de harmonizar as áreas da vida que estão passando por algum tipo de transformação incômoda. Porém, é preciso ter cuidado para não tomar decisões precipitadas com base em sentimentos que estejam intensificados nesse momento.

Como o Sol e Mercúrio estão transitando por Câncer, as nossas emoções podem tomar conta e, deixando a racionalidade em segundo plano, temos dificuldade de enxergar essas situações por todos os pontos de vista e acabamos tomando decisões arriscadas. Além disso, o Sol está formando uma oposição com Plutão em Capricórnio, o nos leva a encarar os aspectos inconscientes (aqueles que queremos ignorar) dessas mudanças que estão acontecendo.

Amor

Nos últimos dias Marte e Vênus estavam em conjunção no signo de Leão, o que evidencia o orgulho e pode ter gerado discussões que trazem instabilidade para as relações afetivas. Com o afastamento desses astros, esse é um momento adequado para repensar suas atitudes e dialogar com mais paciência.

Carreira

Confiar na sua capacidade é algo essencial. Não perca tempo criando especulações que te façam duvidar de si mesmo(a). Aproveite esse momento para resolver as pendências que estão te deixando ansioso(a) e também para alinhar metas e afazeres com seus colegas de trabalho.

Dinheiro

O principal perigo do posicionamento do Sol em Câncer está nos gastos motivados por algo sentimental. Tenha cuidado para não exagerar em presentes ou até mesmo nos gastos com lanches, porque você tende a descontar o seu humor na comida. Isso pode fazer com que você se assuste no final do mês.

