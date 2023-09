Previsão do signo de Sagitário para hoje, 14 de setembro

Hoje o dia é de renovação! Viva! A lua nova em Virgem traz a esperança de um novo ciclo. Momento de organizar seus sonhos e tirá-los do papel. Detalhe, planeje e organize a vida. Mas evite vibrar no controle, no excesso de críticas e na produtividade.

Chegou a hora de pegar todas as ideias, pensamentos e desejos, e trazê-los para o campo do pragmatismo. Botar tudo em ordem e em prática. Agora é a hora! Você tem todas as ferramentas necessárias para dar os passos que precisam ser dados.

Sagitário

Acho que você acertou o alvo, Sagitariano(a). A Lua Nova que começa em Virgem pede que você avance. Algo que você estava lutando para concretizar bate mais forte à sua porta. Prepare o coração, porque o sucesso está logo ali. Pode ser que você não esteja sendo apoiado(a) em casa ou que esteja sentindo um vazio, cuide das suas emoções. Tudo isso vale para os próximos 28 dias.