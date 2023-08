Previsão do signo de Sagitário para hoje, 10 de agosto

A Lua segue em Gêmeos, curiosa e oscilante, totalmente aberta a negociações. Sua mente pode ficar meio caótica, mas temos um Mercúrio em Virgem tentando colocar ordem na bagunça. E o melhor a fazer é classificar e catalogar todas as ideias, revisar antes de postar ou falar, fazer listinhas, checar documentos, falar pouco e escutar mais.

Sagitário

Não permita que o outro provoque variações no seu estado de espírito. Pode ser que as suas feridas sejam cutucadas, principalmente no seu ambiente de trabalho. Cuidado com comentários impróprios. Nada de exageros. Simplifique as coisas e exercite a gentileza e receptividade. Não entre na disputa pela visibilidade. Apenas mostre sua disciplina e amplie a sua rede de relacionamento.