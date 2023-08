Previsão do signo de Peixes para hoje, 9 de agosto

A Lua Minguante amanhece no signo de Touro e logo segue em retirada, trabalhando na finalização de ciclos. Mas para isso é necessário limpar o pasto, cortar os excessos e não permitir que as ervas daninhas roubem os nutrientes dos seus sonhos.

Às 12:05 a Lua segue e entra no signo de Gêmeos e aquelas quatro patas firmes no chão ganham asas. Chegou a hora de se locomover, buscar novas experiências e se soltar por aí, ou seja, para onde o vento o carrega. A presença de Júpiter torna o voo mais alto, abre novos horizontes e agora você pode enxergar do alto o que realmente lhe interessa. Aproveite essa configuração celeste para ver os dois lados da moeda, ou até mudar de ideia.

Peixes

Pode ser que hoje sua mente esteja bem agitada. Não fale por falar. Tente ser mais espontâneo nas suas trocas e comunicações. Você precisa respirar novos ares, buscar novos conhecimentos e deixar fluir suas ideias. Não precisa controlar tanto. Busque acolhimento e harmonia na sua rotina. Relaxe, faça tudo com calma e presença. Respire antes de falar e deixe o amor de manifestar pela suas palavras.

*Julianna Formiga, Astróloga, Professora e Terapeuta de Caminhos