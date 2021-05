Previsão do signo de Peixes para hoje, 8 de maio

Neste sábado, Vênus (planeta que interfere sobre a forma como lidamos com nossos relacionamentos afetivos) que estava caminhando por Touro nas últimas semanas, ingressa em Gêmeos. A influência deste signo contextualiza um momento mais leve e livre, com menos cobranças e frustrações, porque as energias geminianas nos mostram que, mesmo dentro de uma relação, ainda precisamos de liberdade e privacidade. Entretanto, como Vênus está fazendo uma quadratura com Júpiter desde quarta-feira (05/05), é preciso ter muita cautela com a forma que demonstramos essa necessidade de espaço, porque isso pode ser compreendido como descaso, criando uma barreira que distancia as pessoas. Esse aspecto tenso é, muitas vezes, associado à infidelidade, principalmente em relações em que uma das partes é excessivamente ciumenta, fazendo com que a outra se sinta desgastada de provar seu comprometimento. Sendo assim, caso você esteja vivendo uma situação semelhante, que esteja te fazendo sentir sufocado, é indicado dialogar abertamente (com paciência e empatia) para evitar maiores problemas.

Signo de Peixes hoje

Os piscianos são extremamente conectados com suas emoções e, com o trânsito de Vênus em Gêmeos que se inicia hoje, você pode sentir-se confuso, acometidos por ideias diferentes em um curto espaço de tempo. Sinta-se desafiado a aprender a lidar com a inconstância sem deixar que a ansiedade tome conta de você.



