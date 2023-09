Previsão do signo de Peixes para hoje, 7 de setembro

A Lua está finalizando um ciclo que foi iniciado na Lua Nova em Leão (16/08). Você teve que ser corajoso(a) e determinado(a) para sustentar suas verdades e os seus desejos ou até mesmo travar uma luta interna para continuar escondendo suas verdades e desejos.

Mas você cruzou o limiar do questionamento e agora é possível perceber quais são e quais não são seus papéis dentro das relações. A energia geminiana chega para questionar, reunir informações e circular por aí. Até o dia 13/09, questione a rota, busque o que entristece seu coração, mude de ideia, se adapte a uma nova situação e tenha discernimento diante da sua rotina. Alguns pratos podem cair, pois você não é aquele equilibrista que fica rodando muitos pratos em cima de uma vara ao mesmo tempo.

A semana da Lua minguante será marcada pelos silêncios, desaceleração e desapegos. Não deixe de se perguntar: “Por quê?” ou “O que te afeta?” E se gêmeos é comunicação e movimento, reduza as andanças, silencie a mente, você precisa ouvir seu coração. Não seja o coelho branco da Alice que fala sem parar: “Estou atrasado, estou atrasado…”. Cultive a paciência, você não tem que dar conta de tudo. Os pratos vão cair e sua imunidade também. A canção de Rita Lee pode explicar melhor: “Como vai você? Assim como eu, uma pessoa comum, um filho de Deus. Nessa canoa furada, remando contra a maré…” No final do dia a Lua em desarmonia com Netuno pode trazer alguns medos, frustrações, informações distorcidas e muitas Fake News.

Peixes

Vínculos emocionais são como delicadas teias invisíveis que se formam ao longo do nosso cotidiano, sendo tecidos por meio de pequenos atos de carinho e conexão. Na agitação da vida moderna, muitas vezes subestimamos o poder transformador desses gestos aparentemente simples. Um sorriso caloroso ao acordar, uma mensagem de "bom dia" carinhosa, um abraço afetuoso ou até mesmo um elogio sincero podem ser como elos que fortalecem nossos relacionamentos. Trabalhe pelo seu lar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.