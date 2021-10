Previsão do signo de Peixes para hoje, 6 de outubro

Hoje a Lua está entrando na fase nova enquanto transita por Libra, o que também representa um novo ciclo em nossas vidas. Além da Lua, o Sol, Marte e Mercúrio retrógrado também estão caminhando por Libra e esse grande alinhamento planetário, apesar de intenso, pode ser um momento de renovação e desapego de tudo aquilo que está sendo prejudicial em sua rotina. Como esse é o signo representado pela balança e pela justiça, será necessário tirar um tempo para avaliar as situações que estão se desenvolvendo nesse momento. Todos os imprevistos e falhas na comunicação estão relacionados a esse alinhamento e devem ser considerados como uma oportunidade de revisar nossos projetos, nossos relacionamentos e, principalmente, as crenças sobre nós mesmos. Essa configuração astrológica nos convida a perceber que os únicos limites que realmente nos impedem de algo são os que nós mesmos impomos.

Signo de Peixes hoje

Preste atenção no que você está sentindo nesse momento e reflita sobre o que tem te feito bem e o que precisa ser transformado em sua vida. Essa nova fase lunar que está amplificando as energias librianas te dá a oportunidade de começar uma fase mais harmoniosa em seus relacionamentos, mas, primeiramente, é preciso estar em paz consigo mesmo.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.