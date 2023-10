Previsão do signo de Peixes para hoje, 5 de outubro

Hoje a Lua vai se aninhar no signo de Câncer e você vai sentir a necessidade de se acolher, se nutrir e fortalecer laços. Aproveite para cuidar da sua casa, família ou fazer um jantar para amigos. Você acordou sereno (a), mas no período da manhã a Lua em desordem com Mercúrio traz uma inquietação.

Veja também

Peixes

A vida está fluindo e pronto (a) para trocar ideias e comunicar seu saber para o mundo. O melhor a fazer hoje é se distanciar de tudo, pois novas perspectivas podem surgir.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.