Previsão do signo de Peixes para hoje, 5 de maio

Signo de Peixes hoje

Assuntos Relacionados Artes Cultura e Entretenimento/horóscopo

Muitos aspectos favoráveis estão acontecendo e nos convidando a agir com assertividade, ao mesmo tempo em que a Lua em Câncer nos lembra da importância do acolhimento. Não adianta querer revolucionar tudo do lado de fora ou se revoltar com o que está acontecendo no âmbito social ou mesmo no trabalho, se a mudança não se iniciar internamente. A verdadeira revolução começa em você - apenas mudando a sua perspectiva de mundo, é possível agir de forma diferente nele. Além disso, o Sol está caminhando lado a lado de Urano há alguns dias (mas ganha força neste momento), nos convidando a quebrar barreiras, desconstruir preconceitos e ir além da nossa zona de conforto.Os nativos de Peixes são diretamente afetados pelo trígono que a Lua em Câncer está formando com Júpiter em Peixes. Esse aspecto te leva a direcionar a sua atenção para os outros, pensando em como pode ajudar as pessoas que ama. Porém, você precisa ter cuidado para não criar a expectativa de que façam o mesmo por você e acabar decepcionando-se.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.