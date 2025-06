Previsão do signo de Peixes para hoje, 4 de junho

A manhã começa com Lua em Virgem em trígono com Urano, abrindo um portal de renovação. É hora de experimentar algo novo, mudar um hábito, tomar uma decisão mais saudável – física, mental ou emocionalmente. O céu favorece ações simples, porém transformadoras.



Mais tarde, a quadratura da Lua com Júpiter alerta: cuidado com o excesso. Não superestime seu tempo, seu corpo ou sua mente. Organize o dia com disciplina e foco, sem exageros.



Às 10h, a Lua entra em Libra e, no fim do dia, faz oposição com Saturno: talvez você se depare com o peso de algumas relações ou cobranças. Respire fundo. O encerramento do dia vem com Vênus em sextil com Júpiter, trazendo uma dose de fé nos encontros, nas parcerias e no amor. Tente acreditar no outro. Tudo vai começar a dar certo, acredite.

Signo de Peixes hoje

Relacionamentos pedem mais entrega ou mais limite — e talvez as duas coisas. Seja honesto consigo antes de tentar agradar.

Tarefa: Observe: o que você faz pelo outro que está te desconectando de você?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.