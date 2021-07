Previsão do signo de Peixes para hoje, 31 de julho

Neste sábado, após uma semana bem intensa e desafiadora, a Lua irá transitar por Touro durante todo o dia, o que nos ajuda a relaxar e buscar conforto. A Lua cheia que nos influenciou no início da semana pode ter trago muita aceleração e angústia, nos mostrando a necessidade de movimentar e renovar áreas da nossa vida.

Porém, com a nova fase lunar que acontece hoje, somos convidados a nos recolher para descansar e nos permitir respeitar nosso próprio corpo. Muitas vezes, os sintomas físicos que atrapalham o seu dia a dia estão te mostrando a maior necessidade de dar atenção a si mesmo(a). É preciso lembrar também que a saúde física está muito atrelada à saúde mental, e dores como nas costas ou enxaqueca podem ser resultado de estresse.

Por isso, é extremamente importante cuidar de si mesmo(a) nesse fim de semana e lembrar que você não precisa e nem deve ficar provando a sua própria produtividade. Faça as suas tarefas em um ritmo mais calmo para respeitar sua mente e seu corpo.

Amor

A Lua é um astro que representa o equilíbrio emocional, sendo responsável pela qualidade das relações afetivas. Quando esse astro é associado a um signo que preza igualmente os relacionamentos duráveis, como Touro, encontra um ambiente fértil para criar uma atmosfera cheia de afeto e amor.

Carreira

É necessário renovação, inventividade, quebra de padrões, sendo a valorização da liberdade e da criatividade a tônica do momento. Entretanto, o ávido desejo uraniano de provocar rupturas também é capaz de fazer com que a Lua taurina mude de atitude quando encontrar alguma ideia que valha a pena. Dê ouvidos à sua intuição para desenvolver novos projetos no trabalho.

Dinheiro

A influência de uma Lua minguante configura um momento adequado para nos livrarmos de maus hábitos. Como essa lunação acontece no signo de Touro, que corresponde a finanças e relacionamentos, o ideal é se livrar de tudo aquilo que impossibilita crescer materialmente. Busque se planejar melhor.

