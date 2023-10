Previsão do signo de Peixes para hoje, 30 de outubro

A Lua cheia é o passe livre do céu, ela nos assegura de que a resposta é sim. Chegou a hora da colheita, ou seja, da culminação de todos os seus esforços. A Lua chega como uma brisa, no signo de Gêmeos, relevando, arejando e tentando encontrar um sentido ou entendimento para os últimos acontecimentos. É fim, recomeços, mudança de rota. Deixe o passado de lado e experimente novos caminhos. Você não sabe exatamente onde tudo isso vai te levar, mas você precisa ter consciência das coisas e situações que precisam ser deixadas de lado.

Peixes

Deixe de lado as expectativas e sonhos difíceis de realizar. Seja mais realista. Saturno te convida a colocar o pé no chão. Foque apenas no que é possível.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.