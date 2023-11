Previsão do signo de Peixes para hoje, 30 de novembro

É lua cheia no signo de Câncer e não adianta negar o que sente. É no baú das memórias que você encontra as tintas, que continuam a colorir as atitudes relativas às situações do presente. E hoje, a lua (o passado) conversa com Urano (o futuro). Parece estranho, mas essa conexão fluente entre a Lua e Urano pode trazer alguns insights.

Ao acordar, se pergunte: o que estará por vir? E saia de casa, movimente-se, circule por ambientes desconhecidos, encontre pessoas diferentes e não deixe nada passar. As respostas chegam, a criatividade flui e aquele padrão do passado que insiste em se repetir poderá ser modificado e substituído por algo totalmente novo.

Peixes

Não leve tudo para o lado pessoal, pisciano(a)! Se você sente que sua vida anda meio estagnada, que tal abrir os olhos e ver o que o universo lhe oferece hoje? Não se feche para o mundo e não fuja dos seus sentimentos. As oportunidades estão aí, mas você não enxerga.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.