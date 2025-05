Previsão do signo de Peixes para hoje, 28 de maio

A quarta-feira começa com a mente a mil, cheia de ideias, curiosidades e conversas. A Lua ainda em Gêmeos faz contato com Vênus e Júpiter, e há certa leveza no ar, mas também a sensação de estar diante de uma escolha importante: uma encruzilhada entre o que se deseja, o que se sente e o que se precisa aprender.



À tarde, o clima muda. A Lua entra em Câncer e toca em pontos sensíveis ao se desentender com Saturno e Netuno. Emoções à flor da pele, carências disfarçadas e um certo desejo de ser acolhido sem saber como pedir.



O céu aconselha maturidade emocional: observe o que sente, mas sem se afogar nas ondas internas. Nem tudo precisa ser dito, cobrado ou resolvido agora. Acolher-se já é um bom começo. Não permita que a insegurança dite suas atitudes. Respire antes de reagir.

Signo de Peixes hoje

Cuidado com a tendência a se sacrificar ou querer salvar os outros.

Perceba se há manipulação emocional no ar.

Valorize sua intuição, mas sem perder o pé no chão.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.