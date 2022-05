Previsão do signo de Peixes para hoje, 28 de maio

Signo de Peixes hoje

Hoje Vênus finaliza a sua caminhada por Áries e adentra o signo de Touro, que é regido por este astro. Esse posicionamento é muito engrandecedor para os nossos relacionamentos, porque nos leva a ter mais sensibilidade para analisar a forma como as nossas atitudes afetam o outro. A responsabilidade afetiva faz com que tenhamos diálogos mais sinceros, o que nos ajuda a alinhar as incompatibilidades que têm dificultado nossas relações. Além disso, a influência taurina desperta um olhar mais aguçado para apreciar as artes e tudo aquilo que nos proporciona conforto. Sendo assim, uma dica interessante para o dia de hoje é refletir sobre alguma mudança que você possa fazer em casa para criar um ambiente novo e acolhedor, colocando algum artigo de decoração ou reorganizando um cômodo. Pequenos esforços para fazer com que o seu lar lhe proporcione bem-estar é algo muito importante nesse momento de isolamento social que estamos vivendo.Hoje a Lua está fazendo um sextil com seu planeta regente, Netuno, o que é benéfico para a sua imaginação e intuição. Sabendo disso, esteja atento aos sentimentos e pensamentos inovadores que vêm à tona. Aproveite o ingresso de Vênus em Touro para refletir sobre o seu nível de dependência emocional.