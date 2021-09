Previsão do signo de Peixes para hoje, 26 de setembro

Como Mercúrio está prestes a começar a retrogradar, nós já estamos sendo influenciados pelas energias desse trânsito. Quando o planeta da comunicação começa a ‘caminhar para trás’ do ponto de vista da Terra, todos os meios de troca de informações são afetados e até mesmo os meios de transporte físico, já que a retrogradação também é sinônimo de imprevisibilidade.

Como a Lua está transitando por Gêmeos desde ontem a noite, é normal estar se sentindo mais ansioso, como se os pensamentos estivessem acelerados. É muito importante aproveitar esse domingo para fazer atividades que te distraiam e proporcionem relaxamento mental, para que a semana não comece com esse ritmo automático de cumprir demandas.

É preciso estar atento às necessidades da mente e do corpo nesse momento, para que essas coisas não se acumulem e cheguem ao ápice devido à influência de Mercúrio retrógrado, que nos mostra as áreas da nossa vida que precisam de mais atenção.

Signo de Peixes hoje

Esse é um bom momento para refletir sobre suas emoções, mas com cuidado para evitar brigas e discussões. Você pode estar mais irritado e, com isso, acaba ficando na defensiva e brigando sem ter necessidade. Tenha cuidado para não deixar que qualquer situação que saia dos seus planos faça com que você perca o equilíbrio psicológico.



