Previsão do signo de Peixes para hoje, 22 de setembro

Na madrugada, a Lua se aproximou de Urano, trazendo uma energia de inovação e a possibilidade de surpresas. O Sol em sextil com Plutão aumenta a clareza e a força para lidar com transformações, oferecendo a chance de tomar consciência do que precisa ser feito. Neste domingo, que pede praticidade, é um ótimo momento para perceber o seu valor e o que realmente importa nas suas escolhas.



Ao longo do dia, a Lua entra em Gêmeos, estimulando a curiosidade e a flexibilidade. Aproveite as novidades que Urano pode trazer, permitindo-se experimentar novas ideias e abordagens. O dia está perfeito para planejar a semana, organizar a casa e ajustar a rotina de forma leve e dinâmica. Abra-se para o novo, valorize cada passo e confie no seu poder de transformar detalhes do seu dia a dia em grandes conquistas!

Signo de Peixes hoje

Suas ideias, formas de comunicação e interações diárias estão passando por transformações. Este é um período em que sua mente está mais aberta para novas perspectivas, com uma vontade crescente de romper com padrões antigos e explorar maneiras diferentes de se expressar. Hoje, você pode sentir uma necessidade maior de se voltar para dentro, organizar o ambiente doméstico e criar um espaço que traga conforto e tranquilidade. É um bom dia para se reconectar com suas emoções, conversar abertamente com familiares e ajustar a rotina em casa.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.