Previsão do signo de Peixes para hoje, 22 de julho

Nesta quinta-feira, a Lua transita por Capricórnio durante todo o dia, nos convidando a nos dedicar com muito comprometimento ao que precisamos realizar. É um momento interessante para voltar nossa atenção para aquelas questões burocráticas que acabamos sempre deixando para depois, ‘empurrando para baixo do tapete’.

As energias de Capricórnio nos ajudam a resolver essas pendências que ficam nos preocupando inconscientemente, fazendo com que as coisas não aconteçam com a fluidez que podem acontecer. Além disso, hoje o Sol ingressa em Leão e, durante os próximos trinta dias em que o Sol está transitando por esse signo, nos sentimos mais animados e mais autoconfiantes. É preciso dar atenção para nós mesmos, porque a presença do Sol no signo em que rege nos ajuda a acessar mais facilmente o nosso coração, a nossa essência e a nossa vocação.

Aproveite esse período de autodescoberta para identificar aquilo que te deixa mais feliz e entusiasmado com a vida.

Amor

A influência de Leão faz com que você sinta mais nitidamente que precisa admirar o seu par. Caso não haja essa admiração, o relacionamento pode sofrer instabilidades ou não durar muito tempo. Busque comunicar com paciência os pontos que estão te desagradando, para alterar essa realidade.

Carreira

Nem sempre você pisciano(a), consegue se posicionar no ambiente profissional, faltando coragem para assumir posicionamentos específicos. Para isso, a temporada do Sol pelo signo de Leão traz a capacidade de confiar naquilo que você está pensando e confiar mais em seu potencial profissional.

Dinheiro

A influência das energias leoninas promove força para que você possa lançar aos quatro ventos suas ideias mais inovadoras, que trarão bons resultados para a sua vida financeira.

