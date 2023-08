Previsão do signo de Peixes para hoje, 21 de agosto

Hoje a lua entra no signo de Escorpião e vai te convidar a fazer um mergulho nos seus sentimentos mais fortes e profundos. Chegou a hora de expulsar tudo aquilo que não recebe luz. Aproveite a segunda-feira para superar qualquer dor provocada pelo desapego. Não esqueça que qualquer perspectiva de um novo ciclo nutre a alma. Há desconforto, mas também tem algo novo a ser iniciado.

No período da tarde a Lua faz um aspecto tenso com Plutão e o melhor a fazer é deixar para lá a opinião alheia. Mantenha a calma, avalie suas atitudes e se pergunte: O que preciso deixar morrer para que eu possa dar à luz a minha própria versão?

Temos pela frente um dia de muita cura e regeneração, aproveite! Se liberte de tudo que você foi acumulando para que você possa viver de forma mais intensa e enfrentar os medos que impedem a sua autoexpressão criativa.

Peixes

Revise suas metas e objetivos. Chegou a hora de alinhar seu ser e o seu fazer no coletivo. Você pode causar transformações profundas na sociedade, portanto, não se acomode. Não se deixe aprisionar pelos medos, olhe para o futuro com esperança. Com a tensão entre a Lua e Plutão, você se sente fortalecido para afirmar sua singularidade no mundo.

*Julianna Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos.