Previsão do signo de Peixes para hoje, 19 de junho

Prepare-se para um dia repleto de energia e oportunidades. O Sol continua a brilhar radiante no signo de Gêmeos, favorecendo a comunicação, despertando a curiosidade e a sede por conhecimento. A Lua chegou ao seu reino, o signo de Câncer, e já em sua fase Nova, o que marca uma onda de emoções e renovação interna. O alinhamento auspicioso da Lua com Júpiter traz expansão e otimismo, enquanto o trígono com Saturno proporciona estabilidade e disciplina. Mercúrio, em conjunção com a Roda da Fortuna, provoca mudanças favoráveis no ambiente de trabalho. Vênus e Marte, em Leão, elevam a paixão e a autoexpressão.

SIGNO DE PEIXES HOJE

A Lua Nova em Câncer pede que você tenha um dia mais tranquilo – tente se cobrar menos, reserve um tempo para descansar e fazer algo que te dê prazer. Você está vivendo uma fase de transformações profundas, por isso precisa desse tempo na própria companhia. Saturno retrógrado está cobrando que você tenha mais disciplina e responsabilidade.

