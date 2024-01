Previsão do signo de Peixes para hoje, 18 de janeiro

Chegou a hora de traduzir suas intenções da Lua Nova em ações na Lua Crescente. A fase crescente, iniciada hoje, é marcada pelo signo de Áries. Caminhos estão se abrindo, existe algo a ser conquistado e você pode contar com a energia, disposição e coragem ariana para ocupar seu lugar no mundo, ou seja, ocupar mais espaço na sua própria vida. Existe uma semente brotando, lutando contra uma barreira, lutando para desabrochar e se desenvolver. E só você pode decidir, direcionar e agir. Dê o primeiro passo. Eu sei que não é fácil, mas mesmo diante dos medos e dificuldades, foque nas resoluções.

Signo de Peixes hoje

Muito cuidado com as disputas e desavenças nos grupos ou entre amigos. Você precisa expor o que pensa e defender suas ideias, mas não se desgaste com conflitos. Foque essa energia no que você quer ver crescer.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.