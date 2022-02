Previsão do signo de Peixes para hoje, 18 de fevereiro

Hoje o Sol entra em Peixes, trazendo um olhar mais doce e sensível sobre a vida. Durante as próximas semanas em que o Sol estará evidenciando as energias deste signo, seremos direcionados a lidar com questões inconscientes que estão ocasionando sentimentos desafiadores. Muitas vezes, preferimos ignorar as emoções mais difíceis, fingindo que nada está acontecendo e seguindo a vida normalmente.



Porém, isso não faz com que os incômodos ou traumas se dissipem, eles apenas são direcionados a outro ‘lugar mental’. Mesmo que não sejam mais perceptíveis como antes, esses sentimentos acabam afetando nossa rotina e nossos relacionamentos. Por isso, o início da temporada pisciana nos convida a parar de fugir de nós mesmos. Ainda que alguns assuntos ou pensamentos sejam dolorosos a princípio, é mais perigoso deixar que eles influenciem a nossa vida de forma inconsciente.

Peixes

Confie que as decisões que você tomar sendo fiel a si mesma serão as melhores para a sua jornada. Não vibre no medo e na insegurança, pisciana. Foque no que você vai semear agora para o seu futuro.

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.