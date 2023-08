Previsão do signo de Peixes para hoje, 17 de agosto

Tem uma chama acesa no Céu, um Leão rugindo alto, consciente da sua própria direção. E se eu pudesse resumir o horóscopo de hoje em uma única frase seria: “Pois tal é a minha vontade”. Porque se tem vontade, tem vitalidade, tem brilho, tem força.

E estamos sob um Céu ou dentro de uma floresta, buscando um lugar ao Sol ou num bosque aberto, buscando espaço, liberdade para Ser.

E se o signo de Leão está no comando, podemos dizer que existe uma vontade, um risco, algo a ser conquistado, pois ninguém nasce Rei. É preciso ter força, garra e graça para ser coroado.

E falando em conquista, o destemido Marte entra em cena, num aspecto super favorável com Urano. Mudanças serão bem-vindas, principalmente se forem provocadas por uma decisão sua.

Peixes

Urano está bem alinhado com Marte, trazendo uma dose extra de força para você lidar com os imprevistos. Pode ser que uma nova parceria ou um entendimento sobre algo que estava confuso transforme um obstáculo em oportunidade. Aproveite essa energia para ser proativo e corajoso, enfrentando qualquer reviravolta com determinação.

*Julianna Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos.