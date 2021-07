Previsão do signo de Peixes para hoje, 16 de julho

Hoje a Lua continua transitando por Libra e às 7 horas da manhã forma um aspecto muito benéfico com Saturno em Aquário. Esse trígono favorece que a gente comece o dia resolvendo certas questões que precisam ser resolvidas, despertando a vontade de concretizar coisas que serão harmônicas e benéficas a longo prazo. A partir das 9 horas precisaremos ter mais paciência, porque a Lua forma uma oposição com Quíron em Áries.

Esse aspecto pode trazer à tona alguma situação desafiadora, porque Quíron fala sobre feridas. Por outro lado, esse asteroide também se relaciona com a cura, o que indica que hoje é um dia interessante para trabalhar certas questões que precisam ser curadas por meio das relações, tendo em vista que Libra é o signo do amor.

Além disso, esse momento de transição lunar (da fase nova para crescente, que acontece amanhã) é bacana para semear aquilo que queremos colher daqui um tempo. Como essa lunação acontece em Libra, podemos semear algo que possa ajudar a harmonizar nossas vidas.

Amor

As energias despertadas por esse momento lunar te convidam a dar um passo em direção ao amor próprio. A influência de Libra favorece as mudanças estéticas e, por isso, uma inovação no visual pode trazer uma renovação de energias, despertando mais autoconfiança.

Carreira

A presença da Lua em Libra faz com que você fique mais criativo(a) e sensível, simultaneamente. Aproveite esse momento para fazer um agrado aos colegas de trabalho, como preparar um lanche ou fazer uma gincana para descontrair. Também é importante refletir sobre o quanto você tem valorizado sua capacidade profissional, porque esperar a validação dos outros apenas gera insegurança.

Dinheiro

Tenha cuidado para que as compras impulsivas não causem prejuízos muito grandes no fim do mês. Investir em uma atividade física (como musculação, pilates, zumba…) é algo que te ajuda a reduzir a ansiedade e, consequentemente, a diminuir também os gastos desordenados.

