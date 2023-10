Previsão do signo de Peixes para hoje, 15 de outubro

Marte e Lua se encontram no signo de Escorpião. E você é convidado a fazer um mergulho mais profundo naqueles cantinhos quase nunca acessados da sua alma. Você vai enxergar com mais facilidade suas falhas e a dos outros. E vai perceber no ar as energias que o(a) rodeiam, mas muito cuidado, pois as sombras que você vê são reflexos de você mesmo(a).

E no final da manhã ou início da tarde você pode sentir sua força sendo restaurada. Aproveite para colocar sua energia no que você quer realizar. Você vai se sentir muito mais revigorado(a).

Você é capaz de modificar coisas, pessoas, situações e curar feridas. Muito cuidado para não ferir e machucar o outro. Transmute as emoções que estavam guardadas nos seus porões. E tente resolver de forma pacífica, pois por mais que o domingo inicie um pouco denso, ele finaliza suave. A Lua interage de forma harmoniosa com Vênus e você estará super aberto(a) aos amores e aos acordos. Cultive o senso de cooperação e finalize seu dia bem acompanhado(a) ou fazendo algo prazeroso.

Peixes

Reveja suas finanças e tente enxergar uma possibilidade de recuperar o seu bem-estar material. A saída é que você torne o espaço cotidiano o mais agradável possível e que encontre meios para produzir com prazer.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.