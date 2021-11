Previsão do signo de Libra para hoje, 8 de novembro

Ontem, entre 11 e 22 horas, a Lua ficou fora de curso enquanto transitava pelos últimos graus de Sagitário. Por isso, é normal que o dia tenha sido um pouco mais lento, já que a confusão mental é um dos efeitos mais sentidos quando esse fenômeno lunar acontece. Após esse horário, a Lua ingressou em Capricórnio, sendo um bom indicativo para o começo de uma nova semana. As energias capricornianas nos deixam mais disciplinados e dispostos a correr atrás de nossos objetivos. Por isso, hoje é um bom dia para planejar sua semana, definir as prioridades e a forma como você vai cumprí-las. Porém, para que a mente esteja verdadeiramente capacitada para que você consiga seguir seus planos, também é necessário que tenhamos momentos de autocuidado e de relaxamento. O estresse excessivo tem sido uma das principais queixas durante o período de isolamento social, o que indica que precisamos desenvolver hábitos para cuidar de nossa saúde mental.

Signo de Libra hoje

As energias capricornianas podem fazer com que você se sinta inseguro. Cobrar demais de si mesmo pode fazer com que você perca oportunidades por estar com medo demais de tentar. A presença do Sol em Escorpião indica que esse é um momento em que você precisa encarar suas sombras para as superar.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.