Previsão do signo de Libra para hoje, 8 de dezembro

Signo de Libra hoje

Hoje, no início da madrugada, a Lua entrou na fase cheia no signo de Gêmeos, num momento em que estava transitando ao lado de Marte retrógrado. Essa nova fase lunar desperta em nós mais energia e força de vontade, mas também pode nos deixar mais ansiosos e com a língua ‘afiada’. Tenha cuidado com a forma com que você expressa suas necessidades, para que não se tornem uma cobrança. Lembre-se que você é a única pessoa que é verdadeiramente responsável por seus sentimentos, mesmo que pareça ser mais fácil culpar os outros por eles. Sabendo disso, podemos direcionar nossas energias de forma produtiva, dando mais espaço para a criatividade, e evitando as situações que causam estresse. No trabalho, não tenha medo de dar asas à sua criatividade e comunicar suas ideias, isso será muito enriquecedor. Porém, lembre-se que você não precisa colocar tudo em prática ao mesmo tempo.A Lua cheia em Gêmeos pode ajudar as pessoas de Libra a acessar sua autoconfiança, e a se lembrar da sua capacidade de transformar os desafios que está vivendo em chances de crescer e desenvolver novas perspectivas de vida. Busque se desprender dos pensamentos que estão muito fixos e repetitivos em seus dia a dia.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.