Previsão do signo de Libra para hoje, 7 de novembro

As movimentações astrológicas dos últimos dias foram intensas, a começar pela lunação em Escorpião, que marca o início de um novo ciclo. Como esse signo é relacionado às transformações mais profundas que passamos em nosso processo de evolução pessoal, será necessário encarar nossas sombras e inseguranças nesse novo ciclo lunar.

Além disso, a entrada de Vênus em Capricórnio na última sexta-feira (05) desperta uma modificação de postura em nossos relacionamentos pessoais, já que as energias capricornianas evidenciam a necessidade de responsabilidade afetiva.

Além disso, hoje a Lua está transitando por Sagitário, nos deixando mais criativos e expansivos. Porém, a disciplina capricorniana é oposta à liberdade sagitariana, o que pode gerar certos conflitos.

Signo de Libra hoje



Os nativos de Libra sentem mais necessidade de ter liberdade em seus relacionamentos quando a Lua está transitando por Sagitário. É preciso, porém, ter cuidado para não acabar agindo com certa arrogância, tentando afastar as pessoas inconscientemente. Os pontos que estão fazendo com que você se sinta desconfortável com as pessoas que você se relaciona devem ser conversados abertamente, mesmo que essa não seja uma tarefa fácil.



