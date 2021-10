Previsão do signo de Libra para hoje, 6 de outubro

Hoje a Lua está entrando na fase nova enquanto transita por Libra, o que também representa um novo ciclo em nossas vidas. Além da Lua, o Sol, Marte e Mercúrio retrógrado também estão caminhando por Libra e esse grande alinhamento planetário, apesar de intenso, pode ser um momento de renovação e desapego de tudo aquilo que está sendo prejudicial em sua rotina. Como esse é o signo representado pela balança e pela justiça, será necessário tirar um tempo para avaliar as situações que estão se desenvolvendo nesse momento. Todos os imprevistos e falhas na comunicação estão relacionados a esse alinhamento e devem ser considerados como uma oportunidade de revisar nossos projetos, nossos relacionamentos e, principalmente, as crenças sobre nós mesmos. Essa configuração astrológica nos convida a perceber que os únicos limites que realmente nos impedem de algo são os que nós mesmos impomos.

Signo de Libra hoje

Os librianos, que estão vivendo reviravoltas em sua vida, precisarão colocar as coisas na balança e analisar o que precisa ser deixado para trás para iniciar essa nova fase com mais leveza. É essencial manter-se fiel a si mesmo, sem fazer (ou deixar de fazer) algo simplesmente para atingir as expectativas das pessoas com quem você se importa.



