Previsão do signo de Libra para hoje, 6 de agosto

Essa semana vai chegando ao fim com a Lua posicionada em Câncer, que é considerado o signo mais sensível do zodíaco. Por isso, tendemos a estar mais carente, o que pode ter efeitos negativos, porque o excesso de emoções gera certo egocentrismo. Sendo assim, tenha cuidado para que você não tome atitudes como se tudo girasse ao seu redor e se todas as pessoas precisassem agir de acordo com suas vontades e sentimentos. É muito importante ter responsabilidade afetiva e ter em mente aquilo que afeta as pessoas com quem nos relacionamos, mas é preciso reconhecer o limite entre consideração e dramatização. Além disso, o Sol em Leão está formando um aspecto desarmônico com Urano em Touro, o que pode ocasionar situações inesperadas, surpresas positivas e também confusões. É preciso ter sabedoria para lidar com o que você não pode controlar.

Signo de Libra hoje

Para avançar em certas coisas, você vai entender que precisa se liberar da carga pesada que você se acostumou a carregar. É preciso compreender que você não precisa problematizar toda situação que encara. Você pode chegar mais longe, mais alto, mas, para isso, precisa aprender a confiar (em si mesma e na vida) e se soltar sem medo.



