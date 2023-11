Previsão do signo de Libra para hoje, 30 de novembro

É lua cheia no signo de Câncer e não adianta negar o que sente. É no baú das memórias que você encontra as tintas, que continuam a colorir as atitudes relativas às situações do presente. E hoje, a lua (o passado) conversa com Urano (o futuro). Parece estranho, mas essa conexão fluente entre a Lua e Urano pode trazer alguns insights.

Ao acordar, se pergunte: o que estará por vir? E saia de casa, movimente-se, circule por ambientes desconhecidos, encontre pessoas diferentes e não deixe nada passar. As respostas chegam, a criatividade flui e aquele padrão do passado que insiste em se repetir poderá ser modificado e substituído por algo totalmente novo.

Libra

O dia de hoje pode lhe mostrar como se libertar de velhas atitudes, seja em relação às parcerias, família ou padrões de comportamento que não têm sido benéficos para você. Você pode ter uma nova visão sobre como lidar com esses relacionamentos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.