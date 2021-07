Previsão do signo de Libra para hoje, 29 de julho

Nesta quinta-feira (29), os astros prometem boas energias, mas também nos convidam a agir com o coração, tomando coragem para ir atrás do que verdadeiramente desejamos. A presença da Lua em Áries nos ajuda a sentir mais determinados, mas também pode despertar certos incômodos e irritações.

rincipalmente no início do dia, quando a Lua forma uma conjunção com Quíron, alguma situação dolorosa pode vir à tona, relacionada a alguma ferida do passado. É preciso tomar cuidado com a intensidade e a variação de humor nesses momentos, para que você não fale o que não deve ser perceber. Algum sentimento ou alguma pessoa que sempre são um obstáculo para a sua evolução pessoal podem se evidenciar nesse momento.

Existem gatilhos que sempre nos ferem e que tendem a prejudicar o autocontrole, como se nos impedissem de agir com serenidade e consciência. As situações que vão acontecer no decorrer do dia podem te ajudar a identificar esses gatilhos. Tente refletir sobre eles com calma para que não sejam um empecilho constante.

Amor

Leve as situações que estão te ferindo nesse momento como aprendizagem para o seu crescimento pessoal. Além de te fortalecer, esses desafios também te tornam apto(a) a ajudar quem passar por essas mesmas questões. Contribuir com a jornada de outras pessoas é uma das missões mais importantes.

Carreira

Marte está formando uma oposição com Júpiter retrógrado. Esse aspecto desarmônico indica certa dificuldade para compreender as situações de forma impessoal, por um ponto de vista mais amplo. A teimosia pode te prejudicar profissionalmente, tenha cuidado.

Dinheiro

A entrada de Marte em Virgem que está acontecendo hoje tende a despertar o seu lado mais crítico e rígido, o que te ajuda a fazer um plano financeiro mensal, com o objetivo de economizar e investir.

