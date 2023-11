Previsão do signo de Libra para hoje, 27 de novembro

Teremos uma semana marcada por clareza e por desafios. E essa lua cheia no signo de Gêmeos vai te mostrar o quanto você está dividido e precisa encontrar um outro caminho ou apontar novas rotas. Não dá para viver nesse impasse.

Libra

O desejo será de recomeçar do zero. Pode ser um curso, um projeto novo ou até mesmo uma mudança de cidade. Chegou a hora de planejar e focar nos seus, mas muito cuidado com essa ansiedade. As duas próximas semanas podem trazer uma certa indecisão ou confusão em questões do dia a dia. Acredite nos seus sonhos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.