Previsão do signo de Libra para hoje, 27 de fevereiro

A Lua Nova em Peixes inaugura um ciclo de renovação e abertura de caminhos. Esse encontro cósmico, reforçado pelo Sol em Peixes, intensifica nossa sensibilidade e intuição, pedindo uma postura mais compassiva diante da vida. Além disso, Saturno, Mercúrio, Netuno e o Nodo Lunar também se alinham em Peixes, formando um verdadeiro “bonde pisciano” que convida à integração, à empatia e à busca por soluções criativas.



É um portal de novos tempos, onde curar feridas e corrigir falhas pode revelar oportunidades antes inimagináveis. Fique atento aos sinais ao seu redor: sincronicidades, sonhos e percepções sutis podem carregar mensagens valiosas. Se algo precisar de ajuste, este é o momento ideal para reconhecer padrões que não servem mais e dar espaço para o novo.



Na energia da Lua Nova, use o poder emocional que se faz presente para reconstruir caminhos e abraçar mudanças com fluidez. Acolha a sensibilidade pisciana para mergulhar em suas emoções e, ao mesmo tempo, encontrar a sabedoria necessária para seguir em frente. Lembre-se de que, em meio à profundeza das águas de Peixes, a chave está na compaixão – tanto consigo mesmo quanto com os outros.



Dica astrológica: aproveite este alinhamento planetário para silenciar a mente por alguns instantes, observar o que sente e permitir que o seu lado intuitivo guie as decisões. A fluidez pisciana mostra que nem tudo pode ser controlado pela razão. Entregar-se ao fluxo, mantendo o coração e a mente abertos, pode ser a melhor forma de atravessar este portal de novos começos.

Signo de Libra hoje

Aproveite este ciclo para cuidar do corpo e da mente, ajustando hábitos que necessitam de atenção. No trabalho, tente trazer mais sensibilidade ao lidar com colegas ou clientes. Pequenas mudanças na rotina podem gerar grandes resultados a longo prazo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.