Previsão do signo de Libra para hoje, 27 de fevereiro

Signo de Libra hoje

Hoje a Lua entra em sua fase crescente logo pela manhã, te convidando a se movimentar em busca de expansão. Esse trânsito te leva a agir em busca de seus sonhos, tomando cuidado para não acabar exagerando na quantidade de possibilidades que podem surgir. Por isso, planeje o seu dia e seus compromissos para não se perder e poder dar abertura para cada inspiração e ideia nova. Tenha coragem para agir, confie no que a sua alma vem te dizendo e acredite que a suas ideias precisam ser faladas e colocadas em prática.A entrada da Lua em um signo de ar assim como o seu diz muito sobre sua comunicação e como vem demonstrando seus verdadeiros sentimentos. É um momento para ser mais coerente consigo mesmo, sem se importar tanto com as opiniões à sua volta.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.