Previsão do signo de Libra para hoje, 24 de novembro

Marte reinou absoluto no signo de Escorpião e agora chega entusiasmado e otimista no signo de Sagitário, pronto para alcançar as metas e transpor os limites. A partir de hoje, o campo de batalha de Marte são as ideias. Até o dia 4 de janeiro você precisa direcionar sua energia com foco e sabedoria.

Nesse momento você está buscando consciência, entendimento e compreensão. E você precisa compreender o algo que quer alcançar. Estamos em um movimento muito intenso energeticamente. Tudo que você está cultivando cresce.

Libra

Os desafios podem acontecer nos relacionamentos. Com a tensão entre Saturno com Sol e Marte, é possível que surjam desentendimentos ou chateações envolvendo um parceiro, ou pessoa próxima. Os dias 24 e 25 são aqueles em que uma crítica ou comentário feito por pai, marido, mulher ou mãe irão ficar entalados na garganta. Pega no ponto fraco, sabe? Por isso, se puder, economize sua presença e aproveite o prazer da sua própria companhia.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.