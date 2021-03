Previsão do signo de Libra para hoje, 23 de março

Signo de Libra hoje

Hoje a Lua fica fora de curso desde 12:30 até as 19h, configurando um período em que nós sentimos dificuldades em realizar as atividades cotidianas, porque ficamos mais dispersos. Além disso, há maior probabilidade de ocorrer imprevistos e acidentes durante essas horas. Sendo assim, é interessante adiantar seus compromissos para a parte da manhã se for possível, ou, pelo menos, sair com antecedência para conseguir lidar com contratempos de forma mais serena e conferir duas vezes tudo aquilo que for fazer. Outro aspecto que não facilita nossas vidas é a quadratura que está acontecendo entre Mercúrio e Marte, a qual pode gerar brigas desnecessárias, ocasionadas pela simples incompreensão daquilo que foi dito e pela suscetibilidade a estímulos externos. Esse posicionamento nos ajuda a focar no trabalho, porém pode nos levar a não dar atenção suficiente para as outras áreas da vida que são igualmente importantes.Para os librianos, a oposição que está acontecendo entre a Lua e Plutão hoje desperta sentimentos angustiantes, te levando a buscar alívio em prazeres que podem ser destrutivos. Nesse momento, é importante ser resiliente para lidar com as situações desafiadoras que estão surgindo, lembrando que são passageiras e que trazem aprendizados.