Previsão do signo de Libra para hoje, 21 de julho

Hoje a Lua está em Sagitário até as 19:40, quando ingressa em Capricórnio, e forma vários aspectos benéficos ao longo do dia. Toda a conjuntura astrológica indica um momento propício para a expansão, para que a gente mentalize tudo aquilo que almejamos verdadeiramente, para começar a nos movimentar nesse sentido.

Porém, como nem tudo são flores, existem dois horários principais em que devemos ter mais cuidado: por volta das 8:30, quando a Lua forma uma quadratura com Netuno; e entre 19:30 e 19:40, que são apenas dez minutos em que a Lua ficará fora de curso. O aspecto entre a Lua e Netuno indica que podemos exagerar, principalmente no sentido de criar expectativas ilusórias. Somos convidados a tomar coragem de agir, tirando nossos planos do mundo das ideias para realmente colocá-los em prática.

Com as energias capricornianas que são evidenciadas no final do dia, teremos mais clareza mental para entender quais são os próximos passos que devem ser tomados.

Amor

A Lua também forma um trígono com Vênus em Leão hoje, o que indica um bom momento para fazer coisas diferentes com quem você ama. Sair da rotina ajuda vocês a se conectarem.

Carreira

Vênus ingressa em Virgem hoje à noite, o que indica um bom momento para fazer uma dinâmica com seus colegas de trabalho, com o intuito de conhecê-los melhor. Tenha cuidado para não ficar crítico demais, exigindo padrões inalcançáveis de si mesmo e dos outros.

Dinheiro

As energias virginianas te convidam a ter mais consciência dos seus gastos, principalmente a racionalizar aquilo que você compra impulsivamente, buscando conforto emocional em algo material. Fazer uma planilha e contratar um curso de inteligência financeira te ajuda nesse processo.

