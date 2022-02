Previsão do signo de Libra para hoje, 21 de fevereiro

Essa semana se inicia com a passagem da Lua por Libra, mas ingressa em Escorpião logo no início da manhã. Esse trânsito traz à tona sentimentos intensos que se expressam de maneira desafiadora, caso você se prenda a eles. Essas emoções profundas são importantes para o processo de autoconhecimento, mas podem despertar pensamentos obsessivos. A aproximação entre o Sol e Júpiter, que estão em Peixes, desperta a imaginação e a atração por tudo que é belo, contextualizando um momento propício para apreciar o que está à nossa volta e perceber que existem vários motivos para sermos gratos todos os dias. A proximidade desses astros também ativa nossa sensibilidade espiritual e te convida a dar mais atenção para suas crenças.

Libra

Esse é um momento muito propício para analisar o que você verdadeiramente deseja alcançar em sua vida. No campo profissional, você pode tende a acabar se acomodando com um emprego em que está relativamente satisfeito, mas que não tem nada a ver com a sua verdadeira ‘paixão’ - aquilo que realmente faz a sua alma feliz.