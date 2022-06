Previsão do signo de Libra para hoje, 19 de junho

Signo de Libra hoje

Este domingo é marcado pelo trânsito da Lua por Peixes. Esse posicionamento lunar te convida a refletir sobre seus desejos mais profundos e a perceber que, mesmo que você não tenha conquistado exatamente aquilo que desejava para esta fase da sua vida, nunca é tarde para voltar a se encantar pelas oportunidades que a vida proporciona. O sextil que está se formando entre Vênus em Touro e Netuno em Peixes também favorece esse olhar mais esperançoso sobre a vida. Você pode conquistar tudo o que pode imaginar, mas também precisa ter em mente que transformações virão no meio do caminho. O processo é o que define o resultado, portanto, não tenha medo de repensar, mudar e reconstruir seus valores e metas.As emoções falam mais alto quando o Sol entra em Câncer, e uma boa forma de transmutar essa intensidade positivamente é dando espaço para a sua criatividade. Não foque apenas nos desafios, mas entenda que todos eles podem ser uma super oportunidade de evolução, já que te levam a sair da zona de conforto para pensar em soluções - o que não aconteceria se tudo acontecesse de acordo com a sua vontade.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.