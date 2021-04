Previsão do signo de Libra para hoje, 18 de abril

Signo de Libra hoje

Hoje a Lua, planeta que se relaciona com a forma como lidamos com nossas emoções, está em Câncer. Esse posicionamento faz com que todos fiquemos mais sensíveis e cuidadosos com quem amamos, mas também pode impulsionar um comportamento vitimista. Sabendo disso, tenha cautela para não levar tudo para o lado pessoal e acabar criando um desentendimento desnecessário, que pode magoar todos os envolvidos. Além disso, o Sol encontra Mercúrio hoje no último grau de Áries, o que faz com que você tenha mais clareza mental para compreender quais são suas metas (pessoais e profissionais) e o que você deve fazer para alcançá-las. Não se permita desanimar ao se deparar com obstáculos que surgirem pelo caminho, porque apenas quando precisamos enfrentar situações difíceis conseguimos perceber a força que temos. Sendo assim, é mais interessante que você olhe para os desafios como uma poderosa fonte de aprendizado, que te ajuda a desenvolver toda a sua capacidade intelectual e também sua maturidade emocional.O encontro do Sol e Mercúrio faz com que você se sinta dividido entre razão e emoção. Essa tendência é evidenciada pela quadratura que a Lua está fazendo com Urano, e você deve ter cuidado para não criar conflitos externos por não conseguir compreender os internos. É um bom momento para dedicar-se ao autoconhecimento.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.