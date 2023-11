Previsão do signo de Libra para hoje, 17 de novembro

A sexta-feira chega com sol, calor, neblina, umidade, águas profundas, águas frias aquecidas pelo calor de Marte. É água, fogo, razão, intuição e uma força benéfica provocada pela interação de planetas distintos. Quando Marte, Sol e Netuno entram em cena você pode acabar mergulhando em alguns abismos e tendo que enfrentar alguns sentimentos que vão te ajudar a organizar a sua saúde mental. E até sábado, aproveite para liberar a pressão emocional. Temos um céu que não permite discórdia, aproveite para descobrir o nó da questão. Uma ação é bem vinda, talvez ela provoque ondulação nas águas a sua volta. E quando Marte aquecer as águas frias de Netuno, as tormentas serão apaziguadas.

Libra

Nos dias 17 e 18, você encontrará energia extra para se dedicar àqueles detalhes que geralmente passariam despercebidos. Esteja aberto(a) a revisões de planos financeiros ou de saúde. Não é o momento de ações rápidas, mas sim de reflexão e planejamento meticuloso.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.