Previsão do signo de Libra para hoje, 16 de julho

Hoje a Lua continua transitando por Libra e às 7 horas da manhã forma um aspecto muito benéfico com Saturno em Aquário. Esse trígono favorece que a gente comece o dia resolvendo certas questões que precisam ser resolvidas, despertando a vontade de concretizar coisas que serão harmônicas e benéficas a longo prazo. A partir das 9 horas precisaremos ter mais paciência, porque a Lua forma uma oposição com Quíron em Áries.

Esse aspecto pode trazer à tona alguma situação desafiadora, porque Quíron fala sobre feridas. Por outro lado, esse asteroide também se relaciona com a cura, o que indica que hoje é um dia interessante para trabalhar certas questões que precisam ser curadas por meio das relações, tendo em vista que Libra é o signo do amor.

Além disso, esse momento de transição lunar (da fase nova para crescente, que acontece amanhã) é bacana para semear aquilo que queremos colher daqui um tempo. Como essa lunação acontece em Libra, podemos semear algo que possa ajudar a harmonizar nossas vidas.

Amor

A influência do posicionamento da Lua no seu signo favorece as mudanças estéticas e que vão alavancar sua autoestima. Aposte em um novo corte de cabelo, uma nova cor de esmalte ou qualquer transformação que esteja fora da sua zona de conforto. Ter um momento romântico com seu parceiro(a) também fará bem para ambos.

Carreira

Aproveite o aspecto que está se formando entre a Lua e Saturno para expor aquelas ideias que você sempre teve, mas vive esperando o momento certo para falar sobre elas. Lembre-se que nunca haverá um momento 100% propício se você não tiver coragem e acreditar no seu próprio potencial.

Dinheiro

Esse é um bom momento para organizar sua vida financeira, colocando na ponta do lápis tudo aquilo que está te causando prejuízos. Pedir refeições por delivery e aquele tipo de compra que parece ser muito baratinha são coisas que acabam se acumulando no final do mês sem que você perceba.

