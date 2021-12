Previsão do signo de Libra para hoje, 15 de dezembro

Desde ontem o Sol está caminhando por Touro, o que deixa cada vez mais evidente a nossa necessidade de harmonizar nossa vida, em todos os aspectos possíveis. Como esse signo é relacionado aos prazeres, é importante dar uma atenção especial para a sua casa nesse momento, porque é o lugar que mais temos ficado durante o isolamento social. Para a maioria das pessoas, isso também significa uma rotina muito diferente, convivendo com as mesmas pessoas de forma quase exclusiva, o que pode ser muito estressante.

Signo de Libra hoje

Com a Lua crescente em Touro, os librianos se sentem mais inspirados e determinados a fazer aquilo que lhes desperta paixão. Por isso, podem se sentir muito irritados caso o seu trabalho não for compatível com suas expectativas. Fazer um plano detalhado com metas a curto, médio e longo prazo te auxilia nesse processo.



