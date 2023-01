Previsão do signo de Libra para hoje, 14 de janeiro

Signo de Libra hoje

Hoje a Lua em Libra entra na fase Minguante, representando um momento de limpeza e purificação, em que somos direcionados a finalizar os ciclos que não são mais compatíveis com nossa versão atual. Alinhe seus objetivos, separando pequenas metas que te levarão até eles, para compreender quais hábitos, dinâmicas e relacionamentos precisam ser transformados. Hoje é um dia propício para buscar mais equilíbrio, diplomacia e autocuidado, para cultivar mais confiança e amor por suas escolhas e também por suas limitações. Além disso, Vênus está formando uma quadratura com Urano, fazendo com que alguns atritos possam surgir em suas relações. Tenha cuidado com o impulso de jogar tudo pro alto, você precisará ter paciência para enfrentar assuntos delicados.A Lua entra em sua fase Minguante em seu signo, enfatizando a necessidade de ter mais cuidado com você mesmo. É um momento para ter mais calma e buscar agir com mais leveza. Nos seus relacionamentos, você pode sentir a necessidade de pontuar algumas questões que vem dificultando a convivência, mas cuidado para não se expressar com rispidez.