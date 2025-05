Previsão do signo de Leão para hoje, 31 de maio

A Lua em Leão faz um sextil harmonioso com Sol e Mercúrio, trazendo um sábado alegre, criativo e leve. Um ótimo dia para conversas inspiradoras, reencontros, arte, diversão e brilho pessoal. As emoções ficam mais generosas e o astral favorece os encontros espontâneos, os gestos de afeto e a comunicação cheia de entusiasmo. Dê espaço para o prazer de ser quem você é.

Signo de Leão hoje

Com a Lua no seu signo em bom aspecto com Sol e Mercúrio, é dia de brilhar com autenticidade. A sua luz contagia — então compartilhe sua energia com o mundo. Ótimo para começar algo criativo ou simplesmente se divertir sem culpa.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.