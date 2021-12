Previsão do signo de Leão para hoje, 29 de dezembro

Nos dias em que a Lua está transitando por Escorpião, tudo aquilo que sentimos se intensifica. Por isso, precisamos saber ‘deixar a poeira baixar’ antes de tirar conclusões e de tomar decisões. Como a passagem de ano ocorre durante a retrogradação de Vênus, as coisas que forem ditas podem ser interpretadas de forma errada e acabar desencadeando situações difíceis de lidar. Como a influência das energias capricornianas nos deixam mais desconfiados de tudo e de todos, estamos agindo ‘na defensiva’ e isso pode nos impedir de aproveitar novas experiências nesse momento de virada de ano. Para nos reinventar é preciso saber liberar espaço e acolher o novo.

Signo de Leão hoje

Além da influência das energias capricornianas, hoje Júpiter ingressa em Peixes e alivia um pouco esse clima de reflexões e cobranças que estava predominando nos últimos dias. Aproveite esse momento para refletir sobre todos os motivos que você teve para ser grato em 2021 e busque manter as coisas que te inspiram no próximo ano.



