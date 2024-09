Previsão do signo de Leão para hoje, 26 de setembro

Hoje, Mercúrio conversa com Plutão, e isso pode trazer à tona uma certa intolerância em relação ao que não está funcionando. Uma porta pode se fechar, uma ideia pode morrer, mas isso não precisa ser visto como o fim, e sim como uma oportunidade para reavaliar e tomar decisões estratégicas. Use sua inteligência com responsabilidade, sendo estratégico em suas ações e decisões.



Este é um momento em que a mente precisa estar afiada e prática, focada em resolver ou finalizar o que está pendente. Depois, Mercúrio chega em Libra, trazendo a necessidade de equilíbrio, mas também exigindo que você seja claro e assertivo em suas escolhas. Cabe a você agir com sabedoria, usar sua mente e resolver o que precisa ser resolvido, colocando um ponto final, se necessário, em situações que já não têm mais espaço para crescer.

Signo de Leão hoje

Você está passando por um momento de ajustes e decisões importantes sobre finanças, valores pessoais e sua rotina de trabalho. Pode ser necessário finalizar um compromisso financeiro ou reavaliar como você lida com suas responsabilidades diárias. Nessa temporada de Mercúrio em Libra, as comunicações ganham destaque, favorecendo novos acordos e trocas de ideias. Use sua criatividade e inteligência para encerrar o que precisa ser resolvido, preparando-se para um período de negociações mais harmoniosas e estratégicas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.