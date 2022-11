Previsão do signo de Leão para hoje, 26 de novembro

Signo de Leão hoje

Ontem a Lua entrou em Capricórnio no fim do dia, o que pode dificultar um pouco a nossa capacidade de relaxar, nos desligar das obrigações e focar mais na saúde mental e nos momentos de lazer. Por outro lado, a sensação de cobrança que é evidenciada pelas energias capricornianas também pode despertar reflexões importantes, sobre suas prioridades nos relacionamentos pessoais e na vida profissional. Contribuindo para essa necessidade de repensar a forma como estamos tomando atitudes, Marte em Gêmeos começa a formar um trígono com Saturno em Aquário - de hoje (26/11) até quarta-feira (30/11). Porém, é muito importante nos esforçar para desacelerar um pouco, e buscar descansar a mente para nos preparar para a próxima. Isso não significa ficar parado - você pode fazer um exercício para liberar as energias, passear em um parque ou qualquer outra coisa que lhe proporcione bem-estar.O trânsito da Lua por Capricórnio hoje pode evidenciar aquele tipo de pensamento sabotador que te leva a acreditar que nada que você faz é suficiente. Para um minuto para refletir sobre tudo o que você já conquistou até aqui, e perceba que você está trilhando uma jornada única, que só precisa fazer sentido para si mesmo. Não se julgue com base no que você acredita que os outros estão pensando. Em segredo, existem muitas pessoas que te admiram - por que você não é uma delas?